وفي الدور الثاني الأربعاء، فاز الجزيري على الهولندي روبن هازه 7-6 (7-4) و7-6 (7-3)، وبويي على خاتشانوف 6-4 و3-6 و6-3.

وعادل الجزيري (34 عاما ومصنف 117 عالميا)، المشارك ببطاقة دعوة، أفضل إنجاز له في دورة دبي حين بلغ ربع النهائي أيضا في 2014، علما بأنه يشارك في القرعة الرئيسية للدورة للمرة السادسة على التوالي.

وكان التونسي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول الثلاثاء بتغلبه على البلغاري غريغور ديميتروف الأول في الدورة والرابع عالميا، وكان فوزه الأول على أحد المصنفين العشرة الأوائل في مسيرته

ويلتقي الجزيري في ربع النهائي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الألماني فيليب كولشرايبر السادس 4-6 و6-3 و6-4.

من جهته، ثأر بويي من خاتشانوف وتغلب عليه 6-4 و3-6 و6-3، في طريقه إلى ربع النهائي لمواجهة الياباني يويشي سوغيتا الثامن الفائز على الالماني يان-لينارد شتروف 7-6 (7-4) و6-4.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضا الإسباني روبرتو باوتيستا الثالث بتغلبه على الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-4 و6-7 (2-7) و6-1، وسيواجه الكرواتي بورنا كوريتش الفائز على الفرنسي الآخر بونوا بير 6-1 و6-4.

كما تأهل الصربي فيليب كرايينوفيتش السابع بفوزه على القبرصي ماركوس بغداديس 7-6 (7-2) و6-4.

وخرج من الدور الثاني البوسني دامير دجومهور الرابع بخسارته أمام الروسي يفغيني دونسكوي 1-6 و1-6.