وسجل أهداف الأهلي مروان محسن (65) ووليد سليمان (77) والمغربي وليد أزارو (86) ليرفع رصيده إلى 72 نقطة ويبتعد بالصدارة بفارق 21 نقطة عن الزمالك الوصيف، ويحقق فوزه الرابع عشر على التوالي.

وتوقف رصيد الداخلية عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى دانت فيه السيطرة للاعب الأهلي لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الحارس محمود العرباوي.

في المقابل، مال أداء أصحاب الارض إلى الدفاع المنظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي.

بقي الأهلي الطرف الأفضل في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عبر البديل مروان محسن في الدقيقة 65، مستغلا كرة عرضية حولها رأسية على يمين الغرباوي.

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء وضع منها الكرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 86، سجل أزارو الهدف الثالث لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الغرباوي، معززا صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

وفي مباراة ثانية، حقق الاتحاد السكندري فوزا صعبا على حساب مضيفه طنطا بهدف لفوزي الحناوي (79) ليرفع رصيده إلى 29 نقطة صعد بها إلى المركز الرابع عشر فابتعد قليلا عن صراع مؤخرة الترتيب، في حين توقف رصيد طنطا عند 24 نقطة وبقي في المركز السادس عشر ليزداد موقفه صعوبة للنجاة من الهبوط.