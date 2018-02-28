وسجل للعراق سعيد الربيعي خطأ في مرماه (21)، وعماد محسن (47) ومهند علي (50 و73)، وللمنتخب السعودي حسن معاذ (57).

وكانت المباراة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخب السعودي لخوض نهائيات مونديال روسيا 2018، الأولى التي يخوضها المنتخب الأخضر في بلاد الرافدين منذ العام 1979، وتأمل السلطات العراقية في أن تساهم في رفع الحظر المفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على استضافة البلاد للمباريات الدولية الرسمية.

وأقيمت المباراة في ملعب البصرة الدولي أمام آلاف من المشجعين وجمع من الشخصيات الرسمية تقدمها رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ونظيره السعودي عادل عزت والمصري هاني أبو ريدة، الى جانب وزير الرياضة العراقي عبد الحسين عبطان.

وتأتي خسارة المنتخب السعودي الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بعد أيام من فوز الأخضر على مولدافيا بثلاثية نظيفة في جدة في 26 فبراير.

ويشمل البرنامج التحضيري للمنتخب السعودي سلسلة مباريات ودية، أبرزها مع مضيفته ألمانيا حاملة لقب مونديال 2014، في الثامن من يونيو، وذلك قبل أقل من أسبوع على خوضه المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 أمام المضيفة روسيا، في 14 من الشهر نفسه.