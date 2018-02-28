وأوردت قوة الأمم المتحدة في مالي في بيان لها أن "حصيلة موقتة تفيد أن أربعة جنود دوليين قضوا إثر انفجار لغم أو عبوة ناسفة لدى مرور آلية للقوة عند تقاطع بوني-دوينتزا في منطقة موبتي"، لافتا إلى أنه يتم إجلاء اربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح بالغة.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية، محمد صالح النظيف، في البيان، إن "قوة الأمم المتحدة تعزز حاليا جهازها الأمني في وسط مالي إلى جانب شركائها المحليين والإقليميين والدوليين. والإرهابيون المحاصرون يكثفون هجماتهم".

وأضاف أن "هذه الأفعال تعكس تخبطهم ولن تثني القوة الأممية عن أداء مهمتها"، منددا "بشدة بهذه الأعمال التي تهدف إلى شل عملياتها الميدانية واستهداف طواقم الأمم المتحدة وشركائها أو مدنيين أبرياء".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال جيش مالي، على موقعه على الإنترنت، إن آلية للقوات المسلحة انفجرت الثلاثاء "عند مرورها على عبوة ناسفة على بعد حوالى 7 كلم شرق ديورا" في منطقة سيغو (وسط)، "والحصيلة ستة قتلى".

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري إن "إرهابيا قتل بالسلاح في ديونتزا (وسط) حارس مياه وغابات"، وذلك ليل الثلاثاء الأربعاء.

وفي المنطقة ذاتها وسط مالي، قتل سبعة مدنيين الأسبوع الماضي بعد توقيفهم من الجيش، بحسب ما قال الأربعاء أقارب الضحايا وحزب معارض.