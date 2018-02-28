وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هوميلز وليفاندوفسكي دخلا في مشادة كلامية خلال مباراة تدريبية. ووقعت المشادة عندما انشغل ليفاندوفسكي بربط شريط حذائه، ما أدى إلى تكبد فريقه في التمرين هدفا.

وتقدم هومليز من زميله في الفريق خلال التدريب قائلا "ليفا، هل أنت جاد؟ هل تقوم جديا الآن بربط شريط حذائك؟ اللعنة!"، ليرد عليه البولندي "أنت فقدت الكرة للتو"، لكن هومليز لم يمهله بقوله "هذا كان خطأ، ولكن (ما تقوم به أنت) هو سلوك".

وارتفعت حدة الكلام حين قال ليفاندوفسكي لزميله "أنت تخسر الكرة باستمرار، لا تقوم سوى بالكلام"، ليرد عليه هوميلز "اخرس، اغرب عن وجهي!".

وبحسب الصحيفة، رفض كل من اللاعبين الاعتذار من الآخر، وتجاهلا بعضهما البعض بعد انتهاء التدريبات.

ويأتي التقرير عن هذه المشادة في ذات اليوم الذي نشر فيه الموقع الإلكتروني للنادي البافاري مقابلة مع رئيسه التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه، أكد فيها أن المدرب يوب هاينكس "لن يتسامح مع أي نوع من الهراء" من قبل اللاعبين، لاسيما لجهة فقدان التركيز في ظل الفارق الكبير في صدارة الدوري.

ويتجه بايرن إلى لقب سادس على التوالي في الدوري، إذ يتصدر بفارق 19 نقطة عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه، وسيلتقي فرايبورغ صاحب المركز الثالث عشر في المرحلة الخامسة والعشرين.



ويضم فرايبورغ في صفوفه مهاجم بايرن السابق نيلس بيترسون صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا خلف ليفاندوفسكي (20) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (13) الذي انتقل في يناير الماضي من دورتموند إلى أرسنال الإنجليزي.

