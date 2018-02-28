وقال الشيخ سلمان: "الوقت قد حان لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، ونطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يوصي بقرار رفع الحظر وعودة المباريات إلى الملاعب في العراق".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في ملعب البصرة الدولي، "منذ فترة طويلة نتابع الأمور في العراق، ومنذ سنتين أو أكثر بدأنا بخطوات مهمة في هذا الصدد.. شاهدت اليوم تجربة ناجحة وفريدة".

وأضاف "من واجبنا أن نفرح الجمهور العراقي وأن يأخذ العراق دوره آسيويا وليس إقليميا فقط.. يجب أن نقف مع العراق وسنعمل على إقناع الاتحاد الدولي وأعضاء الاتحاد الدولي الآخرين على اتخاذ قرار رفع الحظر عن العراق"، مؤكدا أنه "لم يعد هناك سبب يؤخر رفع الحظر".

ويخوض المنتخب السعودي الأربعاء أول مباراة له على الأرض العراقية منذ العام 1979، في خطوة يأمل الجانب العراقي في أن تساهم برفع الحظر المفروض منذ أعوام طويلة على استضافته للمباريات الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد خفف العام الماضي من هذا الحظر، وسمح للعراق باستضافة المباريات الدولية الودية فقط على ثلاثة ملاعب في مدن كربلاء والبصرة وأربيل، ويتوقع أن يبحث الموضوع مجددا في منتصف شهر مارس المقبل.