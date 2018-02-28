وأضافت الوكالة أن السكان الذين يعيشون بالقرب من قرية سامانلي في منطقة ديريكش في هاكاري اتصلوا بقوات الدرك، عقب مشاهدة جثامين الضحايا.

ووصل مسؤولو الدرك في وقت لاحق إلى موقع الحادث وتبين أن الضحايا عراقيين، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن الأجهزة المختصة اتصلت بالسلطات العراقية لاستلام الجثامين.