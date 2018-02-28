أبو ظبي - سكاي نيوز عربية لقي خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، مصرعهم إثر تجمدهم حتى الموت بينما كانوا يحاولون العبور إلى مقاطعة هاكارى جنوبي شرقي تركيا قادمين من العراق، حسبما ذكرت وكالة دوغان التركية، الأربعاء.
وأضافت الوكالة أن السكان الذين يعيشون بالقرب من قرية سامانلي في منطقة ديريكش في هاكاري اتصلوا بقوات الدرك، عقب مشاهدة جثامين الضحايا.
ووصل مسؤولو الدرك في وقت لاحق إلى موقع الحادث وتبين أن الضحايا عراقيين، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن الأجهزة المختصة اتصلت بالسلطات العراقية لاستلام الجثامين.