وقال جيش مالي، على موقعه على الإنترنت، إن آلية للقوات المسلحة انفجرت الثلاثاء "عند مرورها على عبوة ناسفة على بعد حوالى 7 كلم شرق ديورا" في منطقة سيغو (وسط)، "والحصيلة ستة قتلى".

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري إن "إرهابيا قتل بالسلاح في ديونتزا (وسط) حارس مياه وغابات"، وذلك ليل الثلاثاء الأربعاء.

وفي المنطقة ذاتها وسط مالي، قتل سبعة مدنيين الأسبوع الماضي بعد توقيفهم من الجيش، بحسب ما قال الأربعاء أقارب الضحايا وحزب معارض.

وقال آغ محمد علي، الوزير السابق وعضو حزب سادي المعارض، "بحسب معلوماتنا، فإن المدنيين السبعة الذين تم توقيفهم في 21 فبراير في سوكولو من قبل الجيش المالي قتلوا بيد العسكريين".

وأكد الجيش، في بيان الأربعاء، مقتل المدنيين وأعلن فتح تحقيق.