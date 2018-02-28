وحظي الأمير هاري وخطيبته ماركل باهتمام كبير منذ أعلنا خطبتهما في نوفمبر الماضي، بينما كان الأمير وليام وزوجته كيت محط أنظار وسائل الإعلام منذ زواجهما في 2011.

وظهر الرباعي على المنصة معا للمشاركة في منتدى المؤسسة الملكية، وهو حدث سنوي جديد لعرض المشاريع التي تديرها أو أطلقتها المؤسسة الخيرية، التي أسسها الأميران وليام وهاري في 2011.

وقال وليام مخاطبا الحضور في مقر شركة أفيفا للتأمين في لندن "كاثرين (كيت) وهاري وأنا سعداء لوجودنا هنا هذا الصباح.. ونحن سعداء جدا لمشاركتنا في أول فعالية للمؤسسة الملكية بصحبة ميغان".

وستصبح ماركل الراعية الرابعة للمؤسسة، بعد أن تتزوج الأمير هاري في قلعة وندسور يوم 19 مايو المقبل.

وقالت ماركل "سننتظر شهرين وبعدها سننطلق بقوة وحتى ذلك الحين فأنا متحمسة جدا.. رؤيتنا أنا وهاري للعالم متشابهة جدا من حيث قناعتنا بالمشاركة الفعلية في الأشياء".