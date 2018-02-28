وفي القبو، يحتفظ بنسخ احتياطية من عينات البذور العالمية التي حصلت عليها بنوك البذور العالمية البالغ عددها 1700 بنك في مختلف أنحاء العالم، وحمايتها من الكوارث الطبيعية والبشرية.

وكانت فكرة إنشاء قبو للبذور قد تبادرت إلى ذهن العالم كاري فاولر في العام 2003، حيث سعى للبحث عن منشأة من شأنها تأمين البذور التي تحتفظ بها بنوك البذور في العالم في وجه الكوارث، وهي الفكرة التي تحققت عام 2008 بإنشاء قبو سالفارد للبذور.

وتكفلت حكومة النرويج بإنشاء القبو على حسابها حيث بلغت تكلفته 9 ملايين دولار، وتم حفر القبو على عمق 120 مترا في جبل يرتفع 130 مترا عن سطح البحر، لمنع تعرضه للفيضان، لذلك فهو يوجد في مكان ناء وبارد طبيعيا، وهو الأمر الضروري لحماية البذور.

يشار إلى أن القبو يضم الآن نحو 983316 عينة من البذور، تشكل 5384 فصيلة نوعا نباتيا.، وتشكل نحو 40 في المئة من إجمالي البذور الزراعية المختلفة في العالم.



