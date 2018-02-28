وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن القوات الشرعية "استكملت السيطرة على جبل صوران وقمم جبال الحمراء بمديرية ‫ناطع في محافظة البيضاء".

وأعلن الجيش اليمني، في بيان، مقتل 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في معارك جبال الحمراء وجبال وشعب صوران بمديرية ناطع بالبيضاء.

يذكر أن الجبال التي تمت السيطرة عليها تتمتع بأهمية استراتيجية، نظرا لأنها تطل على منطقة "فضحة"، التي تعد معقلا مهما للمتمردين، كونها تضم معسكرا للحوثيين.