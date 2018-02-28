وتجاوز كلا البلدين ألمانيا في ترتيب عام 2017 من الرابع والخامس على التوالي لحصد المركز الأول في مؤشر قيود التأشيرة الذي جمع بياناته شركة هينليآند بارتنرز للمحاماة.

وبحسب المؤشر، فقد ظل جواز السفر البريطاني رابعا، في حين حافظت الولايات المتحدة على المركز الخامس بالقائمة.

ويتم تحديد التصنيف بناء على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول.

وتمنح جوازات السفر السنغافورية واليابانية لمواطنيها فرصة السفر بدون تأشيرة إلى ما مجموعه 180 دولة حول العالم.

وجاء جواز السفر الألماني في المركز الثاني، وقد تراجع عن الصدارة لأنه يتيح السفر دون تأشيرة إلى 179 بلدا.

وجاء في المركز الثالث جوازات سفر فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وكوريا الجنوبية. وجميعهم يتمتعون بحرية الوصول إلى 178 بلدا.

ويحتل جواز السفر البريطاني المركز الرابع، حيث يستطيع مواطنو المملكة المتحدة زيارة 177 بلدا دون الحاجة إلى وثائق إضافية. وفي العام الماضي كان بإمكانهم زيارة 173 بلدا.

ويتشارك الجواز البريطاني مع جوازات سفر البرتغال والنمسا والنرويج ولوكسمبورغ وهولندا. واقتسم المركز الخامس جوازات سفر الولايات المتحدة وكندا سويسرا وايرلندا، فكل منها يوفر الوصول إلى 176 بلدا، دون وثائق إضافية.

أقوى جواز سفر عربي

وجاءت الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي سجلت ارتفاعا في هذه القائمة، وجاء جواز السفر الإماراتي في المركز 27، واستطاع ان يقفز 34 مركزا خلال العشر سنوات الأخيرة، ويعد الأقوى عربيا.

وفي قاع التنصنيف جاء جواز السفر الأفغاني الذي لا يسمح بدخول سوى 24 بلدا فقط. وجاء ضمن الخمس الأضعف أيضا جوازات سفر باكستان وسوريا والعراق، والتي تمنح حاملها دخول 30 دولة أو أقل.