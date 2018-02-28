ونقلت رويترز عن بيان للوزارة قوله إن الراحلة "عملت مخرجة ومنتجة سينمائية لعدد هام من الأعمال السينمائية الروائية منها أو الوثائقية".

وأضافت أن "لها العديد من الإسهامات الكبيرة في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والأعمال الناقدة والمعالجة للواقع بجرأة".

ولدت نجوى سلامة في 23 مارس 1958، وعملت في مجال التلفزيون قبل أن تتجه إلى السينما وتؤسس شركة إنتاج.

وقدمت نجوى العديد من الأفلام الروائية والوثائقية منها الفيلم القصير "حيرة" عام 2010، والذي حاز على جوائز من مهرجانات سينمائية إقليمية ودولية، وكذلك أفلام "يوم دون امرأة" و"خميس عشية".

وكانت الفنانة الراحلة قد انتهت في ديسمبر الماضي من أحدث أعمالها، وهو فيلم "فوزي ومسطاري"، من بطولة سوسن معالج ومحمد عليبن جمعة ومريم بن حسين وعلي بنور.