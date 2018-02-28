وذكرت الصحيفة أن سلاح الليزر يتم تركيبه على متن الطائرة، كجزء من نظام متكامل مضاد للأقمار الصناعية.

وأوضحت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلا عن مصدر مجهول أن شركة "ألماز أنتي" لصناعة الأسلحة "أنهت العمل على مجموعة من الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية".

ويشمل نظام الليزر أسلحة تركب على متن الطائرات، مرفقة بمعدات للتحكم الأرضي ورادارات من شأنها المساعدة على العثور على الأهداف.

وسبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن كشف أن بلاده تعكف على تطوير أسلحة جديدة لضمان توازن استراتيجي، في أحدث حلقة من مسلسل روسيا الدعائي الذي يتزامن مع استمرار التوتر بين موسكو وعواصم غربية.

ويأتي هذا الخبر بعد يوم واحد من تحذير قائد سلاح الجو الأميركي، الجنرال ديفيد غولدفين، من اندلاع حرب فضائية في غضون سنوات، مطالبا بالتحضير لمعركة تدور خارج كوكب الأرض.

وقال غولدفين، في المؤتمر السنوى الـ34 للحرب الجوية والتعرض التكنولوجي في أورلاندو، "لقد حان الوقت لأن نعمل من أجل التفوق الفضائي بنفس الشغف الذي يجعلنا متفوقين حاليا في الأجواء".

وكان سياسيون أميركيون اقترحوا، في وقت سابق، إنشاء فرع جديد في الجيش يتخصص في حروب الفضاء.