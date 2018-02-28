وأظهرت اللقطات، التي نشرت على موقع فيسبوك، عشرات الأشخاص الذين هرعوا إلى موقع الحادث حيث عملوا على مساعدة الركاب الناجين والمصابين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة المصرية، خالد مجاهد، في بيان، قال إن حادث التصادم أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال مدير أمن محافظة البحيرة، اللواء علاء الدين عبد الفتاح، إن "الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب مما أدى إلى اصطدامه بقطار بضائع بمركز كوم حمادة".