وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الأربعاء 28 فبراير 2017، إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء تصادم قطاري ركاب في محافظة البحيرة بشمال البلاد.

وأضاف خالد مجاهد للصحفيين إن 30 سيارة إسعاف تتواجد في موقع الحادث بقرية كوم حمادة بالبحيرة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات والإصابة مبدئية.

وفيما يلي أبرز حوادث القطارات خلال 3 عقود في مصر:

- أغسطس عام 2017

قُتل 44 شخصا وأصيب أكثر من 200 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية التي تجاور البحيرة من الشمال.

وأحال النائب العام ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "الإهمال الجسيم" فيما يتعلق بالحادث.

ودفع الحادث رئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة وتعهد وزيرالنقل هشام عرفات بأن يشهد قطاع السكك الحديدية "تطويرا شاملا"خلال الفترة المقبلة.

- يناير 2013

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 120 آخرين بعدما خرج قطار عن مساره في مدينة البدرشين جنوب القاهرة.

- نوفمبر 2012

لقي 51 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال في اصطدام قطار بحافلة في قرية المنفلوط وسط مصر.

- أكتوبر 2009

سقط 30 قتيلا و50 جريحا في اصطدام قطارين في منطقة العياط جنوب القاهرة.

- أغسطس 2005

لقي 58 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 140 جريحا في تصادم قطارين في مدينة قليوب شمال القاهرة.

- فبراير 2002

وقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد.

وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

- ديسمبر 1995

لقي 75 شخصا مصرعهم في اصطدام قطارين في مدينة البدرشين جنوب القاهرة.