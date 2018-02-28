أبو ظبي - سكاي نيوز عربية يواجه فريق ريال مدريد الإسباني "عقدة كتالونية"، حسب وصف بعض التقارير الإعلامية، حيث لم يتمكّن من الفوز على أندية كتالونيا، خلال مرحلة الذهاب من "الليغا".