وخسر ليفربول مرة واحدة في الدوري منذ أكتوبر وقفز إلى المركز الثالث، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد ثاني الترتيب، واقترب من بلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 5-صفر خارج أرضه على بورتو البرتغالي في لقاء الذهاب.

وحقق ليفربول فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري يوم السبت الماضي عندما تفوق 4-1 على وست هام يونايتد ويعتقد ماني أن الروح الجماعية وراء هذا التألق.

وقال ماني لصحيفة ليفربول إيكو "روح الفريق ممتازة وثقة الفريق حاضرة لذا أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح.

وأضاف: "كل لاعب يشعر بسعادة كبيرة جدا باللعب بجوار زميله. أعتقد أن هذا مصدر قوة الفريق وهدفنا جميعا.

وتابع: "سنواصل العمل بجدية وتقديم أفضل ما لدينا عندما ندخل أرض الملعب للاستمرار في محاولة تحقيق الانتصارات.. أشعر أن الفريق يتقدم بشكل صحيح".

ويتأخر ليفربول بفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل عشر جولات على النهاية.

ويستضيف ليفربول منافسه نيوكاسل يونايتد يوم السبت وسيخوض إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام بورتو بعدها بثلاثة أيام قبل أن يخوض لقاء قمة في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد في العاشر من مارس.