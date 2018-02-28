وأضاف المرصد أن قوات الحكومة تقدمت في منطقة حوش الضواهرة على الطرف الشرقي من معقل المعارضة المحاصر. ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش السوري أو مصادر من المعارضة.

وينص الاتفاق الروسي على وقف إطلاق النار يوميا في الغوطة الشرقية لمدة 5 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا بالتوقيت المحلي (0700 حتى 1200 بتوقيت غرينتش).

لكن بعد هدوء قصير، انهار الاتفاق وتجدد القصف الثلاثاء، في اليوم الأول من سريان الاتفاق.

الدعم الروسي

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن "مقاتلي المعاضة متحصنون" في الغوطة الشرقية بسوريا، ويمنعون وصول المساعدات وإجلاء الراغبين في الرحيل، رغم إعلان موسكو ممرا إنسانيا".

وأضاف لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن موسكو ستستمر في دعم الجيش السوري إلى أن يقضي تماما على "خطر الإرهاب".

وتابع: "ندعو أعضاء ما يسمى بالتحالف الأميركي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك مخيم الركبان للاجئين وكامل المنطقة المحيطة بالتنف".