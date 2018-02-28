وفقدت غافريلوفا أعصابها خلال مباراة أمام الأميركية ماديسون برينغل في بطولة أكابولكو المفتوحة يوم الاثنين وألقت بمضربها بعد إرسال خاطئ وكادت أن تصيب أحد جامعي الكرات الصغار.



ورد المضرب واصطدم بكرسي الحكم لكن غافريلوفا نجت من العقوبة وواصلت مشوارها في اللقاء لتفوز 4-6 و6-3 و6-3.

ونشر كيريوس، المشهور بفقدان أعصابه وارتكاب وقائع مثيرة للجدل، فيديو للواقعة وكتب "لو أنا لكنت تعرضت للإيقاف ست سنوات وكنت سأصبح مادة كل صحيفة ومحطة تلفزيونية على مدار الشهر المقبل".

وبدا أن الأميركية كوكو فاندفيغ، التي تعرضت لمشكلات أيضا مع مسؤولي التنس، تدعم كيريوس في الرد على هذه الرسالة وكتبت "المعايير المزدوجة في كل مكان".