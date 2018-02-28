وتم نقل جثمان أيقونة بوليوود إلى موطنها مساء الثلاثاء على متن طائرة خاصة يملكها أنيل أمباني، أحد أقطاب الصناعة في مومباي. وسوف يجري تشييع الجثمان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وكانت سريديفي، 54 عاما، في دبي لحضور حفل زفاف أحد أفراد عائلتها الكبيرة عندما توفيت يوم السبت الماضي.

وتدفقت برقيات التعازي منذ الموت المفاجئ للممثلة التي أعادت احياء أهمية قيادة المرأة في صناعة السينما الهندية التي يهيمن عليها الذكور إلى حد كبير.