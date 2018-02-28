وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية "جميع تذاكر المباراة نفدت، والحضور سيتخطى 65 ألف مشجع".

وأضاف: "المواجهة سجلت كمباراة ودية في أجندة الفيفا، وستحظى بتغطية إعلامية كبيرة هنا في البصرة".

وأوضح أن أول 5 دقائق من المباراة، ستشهد تكريم مهدي كريم، اللاعب الدولي السابق في المنتخب العراقي.

يذكر أن الزيارة السعودية الحالية للأراضي العراقية، تعد الأولى منذ عام 1979، عندما استضاف ملعب الشعب ببغداد، مواجهة المنتخبين، في إطار كأس الخليج الخامسة.