أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن محمد إبراهيم، المنسق الإعلامي لمباراة العراق والسعودية، التي ستجرى الأربعاء على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، نفاد جميع تذاكر اللقاء الودي.
وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية "جميع تذاكر المباراة نفدت، والحضور سيتخطى 65 ألف مشجع".
وأضاف: "المواجهة سجلت كمباراة ودية في أجندة الفيفا، وستحظى بتغطية إعلامية كبيرة هنا في البصرة".
وأوضح أن أول 5 دقائق من المباراة، ستشهد تكريم مهدي كريم، اللاعب الدولي السابق في المنتخب العراقي.
يذكر أن الزيارة السعودية الحالية للأراضي العراقية، تعد الأولى منذ عام 1979، عندما استضاف ملعب الشعب ببغداد، مواجهة المنتخبين، في إطار كأس الخليج الخامسة.