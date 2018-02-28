ومن بين المعتقلين رجل مسن في الثمانينات من عمره من بلدة الخضر في مدينة بيت لحم جنوبي القدس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن "الجيش عثر على أسلحة وذخيرة خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة الخضر في بيت لحم".

وتشن قوات الجيش الإسرائيلية بشكل شبه يومي حملات اعتقال في مدن الضفة الغربية يكون ضحيتها عدد كبير من الشبان الفلسطينيين الذين يخضعون للسجن الإداري بدون محاكمات لفترات طويلة.