وقالت "الأخبار" إن الخارجية المغربية نظمت استقبالا لمحمد الأمين ولد آبي، قدم خلاله أوراق اعتماده ليباشر مهامه.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عيّن، يوم 20 ديسمبر الماضي، محمد الأمين ولد آبي سفيرا لموريتانيا في المملكة المغربية، بعد سنوات من شغور المنصب، إثر فتور في العلاقات بين البلدين.

واستعادت العلاقات الموريتانية المغربية جزءا من دفئها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أكد الرئيس الموريتاني خلال مقابلة مع صحيفة "جون آفريك" أن علاقات البلدين "شهدت بعض الخمول، كما عرفت صعودا، وهبوطا، لكنها تتحسن".

مضيفا "الهدف حاليا هو تطوير العلاقات بين البلدين".

من جهته، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في شهر يونيو 2017، حميد شبار سفيرا للدولة في موريتانيا.