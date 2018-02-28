أبو ظبي - سكاي نيوز عربية فجر التونسي مالك الجزيري مفاجأةً من العيار الثقيل بفوزه على المصنّف رابع عالمياً، البلغاري غريغور ديميتروف، في الدور الأول لبطولة دبي المفتوحة للتنس.
وبحسب "وكالة فرانس برس"، فقد أخرج الجزيري المصنّف عالمياً في المركز الـ117، البلغاري ديميتروف، من منافسات البطولة، بعد التغلب عليه بواقع 6-4 و5-7 و4-6، ليمثل ذلك الانتصار أبرز إنجاز في مسيرة اللاعب التونسي الاحترافية.
وفي تعليق لوكالة الأنباء الفرنسية قال ديميتروف: "لم أستطع تقديم الأداء الذي أردته في المباراة أمام الجزيري الذي قدم مباراة جيدة، وكان قوياً طيلة المباراة".