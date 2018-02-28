وبحسب "وكالة فرانس برس"، فقد أخرج الجزيري المصنّف عالمياً في المركز الـ117، البلغاري ديميتروف، من منافسات البطولة، بعد التغلب عليه بواقع 6-4 و5-7 و4-6، ليمثل ذلك الانتصار أبرز إنجاز في مسيرة اللاعب التونسي الاحترافية.



وفي تعليق لوكالة الأنباء الفرنسية قال ديميتروف: "لم أستطع تقديم الأداء الذي أردته في المباراة أمام الجزيري الذي قدم مباراة جيدة، وكان قوياً طيلة المباراة".