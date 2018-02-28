وذكرت الصحيفة أن عائلة الضحية تقول إن رايت استخدم عقودا وتوقيعات مزورة للحصول على عملات بتكوين، جرى تعدينها من قبل خبير الأمن الإلكتروني "ديف كليمان"، والذي توفي عام 2013.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن الشكوى تقدم بها شقيق ديف كليمان، مشيرة إلى أنه يطالب المتهم بتعويض قدره 10 مليارات دولار.

وتقول الشكاية "كريغ ايت استخدم مخططا للاستيلاء على 300 ألف عملة يتكوين تعود ملكيتها إلى ديف كليمان".

وبحسب المذكرة التي تقدم بها شقيق الضحية للمحكمة الفيدرالية في ويست بالم بيتش بفلوريدا، فإن أول لقاء جمع كلاين برايت كان عام 2003، خلال أحد منتديات الإنترنت.

وكريغ رايت هو عالم حاسوب ورجل أعمال أسترالي، يدعي أنه الشخص الحقيقي صاحب الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو" مؤسس بتكوين. وخرج، في ماي 2016، في تصريح لوسائل الإعلام يعلن من خلاله أنه المخترع الفعلي لهذه العملة الرقمية.

و"بتكوين" هي عملة إلكترونية ظهرت عام 2008، لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط. كما لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت.