وقال مالك المطعم يعرف صلاح: "طعام (مو) المفضل هو شطيرة (سندويشة) الطعمية الحمصية، وهي أكلة مصرية صحية. من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي سوف نقدم وجبات فلافل مجانا لزبائن المطعم في كل مرة يهز فيها صلاح الشباك".

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، يتردد صلاح على المطعم بشكل دائم كونه يقدم الوجبات الشرقية التي يفضلها اللاعب.

وكشف مالك المطعم طريقة صناعة فلافل الحمص، حيث يوضع خليط الحمص مع الثوم والفلفل الحار في الزيت ويقدم في شطيرة مع الطحينة.

وأتم مالك المطعم "هي وجبة مثالية وغذاء رائع لسوبر محمد صلاح"، وفقا لوكالة "سبونتيك".

ويقدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، إذ أحرز 32 هدفاً إلى الآن في جميع البطولات مع الفريق الأحمر، ويحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا وبفارق هدف عن المتصدر هاري كين.