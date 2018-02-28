أبو ظبي - سكاي نيوز عربية فتحت كنيسة القيامة، الموقع المسيحي الأكثر قداسة في القدس، أبوابها مجددا فجر الأربعاء بعدما أغلقتها لثلاثة أيام احتجاجا على إجراءات اتخذتها إسرائيل قبل أن تعود وتتراجع عنها تحت ضغط هذا الاحتجاج الكنسي النادر.