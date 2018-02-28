أبو ظبي - سكاي نيوز عربية فتحت كنيسة القيامة، الموقع المسيحي الأكثر قداسة في القدس، أبوابها مجددا فجر الأربعاء بعدما أغلقتها لثلاثة أيام احتجاجا على إجراءات اتخذتها إسرائيل قبل أن تعود وتتراجع عنها تحت ضغط هذا الاحتجاج الكنسي النادر.
وأعادت الكنيسة فتح أبوابها أمام الزوار في تمام الساعة الرابعة (02,00 ت غ) تنفيذا لقرار اتخذته الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية مساء الثلاثاء بعيد إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الإجراءات المشكو منها وهي عبارة عن قرارات ضريبية ومشروع قانون يقول مسؤولو الكنائس إنه سيسمح لإسرائيل بمصادرة أراض تابعة لها.