وقال بيان للقيادة الأميركية في أفريقيا إن الغارة الجوية نفذت بالقرب من جيليب فى منطقة جوبا الوسطى.

نفذت الولايات المتحدة عددا متزايدا من الضربات الجوية بواسطة طائرات غير مأهولة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بالتنسيق مع حكومة الصومال، ومعظمها ضد الشباب ولكن عددا صغيرا استهدف مقاتلين تابعين لتنظيم داعش في منطقة بونتلاند في الشمال.

تعد ضربة يوم الاثنين الهجوم الجوي السادس ضد المقاتلين المتطرفين حتى الآن هذا العام. وكان الجيش الأميركى قد أعلن عن هجومين الأسبوع الماضى.

نفذت الولايات المتحدة أكثر من 30 ضربة جوية بواسطة طائرات غير مأهولة العام الماضي في الصومال بعد أن وافق الرئيس دونالد ترامب على جهود عسكرية موسعة.