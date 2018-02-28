أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قضت محكمة مصرية بسجن المطربة شيرين عبد الوهاب ستة أشهر وغرامة، على خلفية مقطع مصور، نصحت فيه جمهور حفلة موسيقية بعدم الشرب من مياه نهر النيل.
وجهت لشيرين، المشهورة على نطاق واسع باسمها الأول، تهمة إهانة الدولة من خلال الإشارة إلى أن مياه النيل ملوثة.
أصدرت محكمة جنح عابدين حكما غيابيا على شيرين وغرمتها 10 آلاف جنيه مصري.
لا تزال شيرين مطلقة السراح بكفالة، حيث يمكنها الطعن على الحكم.
يظهر مقطع مصور الجمهور وهو يطلب من شيرين أن تغني أغنية لمصر التي تنتشر فيها مقولة بأن من يشرب من ماء النيل يعود إليه، فردت عليهم شيرين "من الأفضل لكم أن تشربوا إفيان".
اعتذرت شيرين عن هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "نكتة سيئة".