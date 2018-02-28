وجهت لشيرين، المشهورة على نطاق واسع باسمها الأول، تهمة إهانة الدولة من خلال الإشارة إلى أن مياه النيل ملوثة.

أصدرت محكمة جنح عابدين حكما غيابيا على شيرين وغرمتها 10 آلاف جنيه مصري.

لا تزال شيرين مطلقة السراح بكفالة، حيث يمكنها الطعن على الحكم.

يظهر مقطع مصور الجمهور وهو يطلب من شيرين أن تغني أغنية لمصر التي تنتشر فيها مقولة بأن من يشرب من ماء النيل يعود إليه، فردت عليهم شيرين "من الأفضل لكم أن تشربوا إفيان".

اعتذرت شيرين عن هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "نكتة سيئة".