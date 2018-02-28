وكان من المتوقع أن تعلن الجمعة تشكيلة المنتخب لمباراتين وديتين في 23 آذار/مارس ضد روسيا، وفي 27 منه ضد ألمانيا، استعدادا للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018 بدءا من منتصف حزيران/يونيو.

وقال منسق المنتخبات إيدو غاسبار في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للاتحاد البرازيلي "هناك خمسة لاعبين على الأقل بحاجة إلى مزيد من المراقبة الطبية لكي نحصل على المعلومات الضرورية" لإعلان القائمة.

وأعلن النادي الفرنسي ان نيمار أصيب بالتواء في الكاحل الايمن وشق في مشط القدم الأحد، في المباراة التي فاز فيها فريقه على مرسيليا 3-صفر في الدوري المحلي، وخرج قبل نهايتها بأقل من ربع ساعة.

ولم يحدد النادي الفرنسي المدة التي سيغيب فيها نجمه القادم من برشلونة الاسباني صيف 2017 في أغلى صفقة بتاريخ اللعبة (222 مليون يورو).