ورفع الزمالك رصيده الى 51 نقطة بعدما حقق الفوز السادس على التوالي، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة وبقي في المركز الحادي عشر بعدما تعرض للهزيمة الرابعة على التوالي.

سجل أهداف الزمالك محمود عبد العزيز (4) ومحمود علاء (42) وكابونجو كاسونجو (45+3).

كانت البداية من الزمالك توجت بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من ركلة حرة مباشرة سددها محمود عبد العزيز سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى محمد بسام .

بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب، وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ ولكن دون أي خطورة على المرميين.

وفي الدقيقة 42، عزز محمود علاء تقدم فريقه بالهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين محمد بسام.

ومن خطأ دفاعى انفرد كابونجو كاسونجو بمحمد بسام وسدد كرة على يمينه محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 48 .

ومع بداية الشوط الثاني، اندفع لاعبو الطلائع نحو الهجوم املا في التسجيل، وفي الدقيقة 59 أهدر اسلام جمال فرصة هدف اول للطلائع بعدما اضاع ركلة جزاء أنقذها احمد الشناوي.

وفي الدقيقة 62، تصدت عارضة الشناوي لتسديدة مؤمن ابراهيم، ثم نجح حارس الزمالك في التصدي لانفراد من تالا نداي في الدقيقة 72.