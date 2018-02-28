كشف عن الخطة اليوم الثلاثاء عقب اجتماع بين الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ورئيس ديزنى روبرت إيغر.

وقالت مجموعة ديزني إن هذا التطوير، الذي يتضمن تحولا لحديقة استوديوهات والت ديزني، سيشمل ثلاث مناطق جديدة تعتمد على الأبطال الخارقين، وكذلك أفلام فروزن وستار وورز، "جنبا إلى جنب مع مناطق جذب جديدة وتجارب ترفيهية حية".

وسيتم طرح الخطط الجديدة على مراحل ابتداء من عام 2021.

وقال إيغر إن التوسع "سيضيف المزيد من شخصياتنا الحبيبة ورواية القصص التي لا مثيل لها لإيجاد أراض وعوامل جذب ووسائل ترفيه جديدة تزيد من تجربة الضيف وتتيح فرصا جديدة للسياحة في هذه المنطقة الحيوية".