وأهدر المهاجم مورينو القادم من إقليم قطالونيا عددا من الفرص لكن تسديدته في الدقيقة الأخيرة ارتطمت بالمدافع رفائيل فاران لتغير اتجاهها وتمنح إسبانيول أول انتصار على ريال مدريد في 11 عاما.

وأراح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رونالدو قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ليتوارى فريقه أمام المنافس.

وبقي ريال في المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 26 مباراة متأخرا بسبع نقاط عن أتليتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف ليجانيس الأربعاء.

ويبتعد ريال بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يلعب الخميس.

وارتطمت محاولة من أوسكار دوارتي في العارضة في الشوط الثاني قبل هدف مورينو الذي رفع إسبانيول إلى المركز 13 برصيد 31 نقطة بعدما حقق أول انتصار في ثماني مباريات.