وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 2.5 بالمئة منذ أن هوى إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام قبل أكثر من أسبوع. وجرى تداوله في أواخر المعاملات مرتفعا 0.63 بالمئة عند 90.417 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 90.498 .

وصعد الدولار 0.44 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 107.39 ين.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأميركية، وجرى تداوله في أواخر التعاملات منخفضا 0.73 بالمئة عند 1.2226 دولار.