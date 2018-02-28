وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 87 سنتا، أو 1.29 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.63 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 90 سنتا، أو 1.41 بالمئة، إلى 63.01 دولار للبرميل.

وتمثل أسعار التسوية للخامين كليهما تعافيا متواضعا من أدنى مستوياتهما للجلسة عندما هبطا بأكثر من دولار.

وصعدت العملة الأميركية بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الامريكي سيتمسك بزيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وقبل تراجعها سجلت سوق النفط أربع جلسات متتالية من المكاسب.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن أحدث البيانات ستظهر زيادة قدرها 2.7 مليون برميل في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي في وقت لاحق بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأربعاء.

وهبطت مخزونات الخام الأميركية بأكثر من 100 مليون برميل في 12 شهرا لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.