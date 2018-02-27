وذكر البيان المشترك أن رؤساء الكنائس سيتعاونون مع اللجنة الإسرائيلية الخاصة التي تم تعيينها لحل هذه الأزمة.

وعلقت إسرائيل، الثلاثاء، إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية أدى إلى اتخاذ المسؤوليين عن كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة قرارا بإغلاقها احتجاجا عليها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان تعليق الإجراءات الضريبية.

وكان مسؤولو الكنائس في القدس قد اعتبروا الإجراءات الضريبية "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس، كما يرى المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

وجاء ذلك بعدما قال رئيس بلدية القدس الإسرائيلية، نير بركات، في بيان، إنه يتوجب على الكنائس دفع متاخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).