وكانت خسائر الشركة تتراكم منذ انطلاق عملياتها في قطر عام 2009، على وقع استمرار تراجع أعداد المشتركين.

وأعلنت "فودافون"، حسب بلومبرغ، أنها ستبيع حصتها في "فودافون قطر" إلى مؤسسة قطر، شريكها في مشروعها المشترك، مقابل 301 مليون يورو (371 مليون دولار).

لكن الشركة كشفت، في المقابل، أنها ستبقي علامتها التجارية في ظل اتفاق شراكة مستقبلي، سيستمر لفترة 5 سنوات تقدمه خلاله فودافون الدعم التقني.

واعترفت شركة "فودافون قطر" بتراجع النمو في أعداد المشتركين في قطر، وأنها ستتجه إلى الاستثمار في خطوط الهاتف الثابت والخدمات التكنولوجية في محاولة لرفع الأرباح.

وتخطط "فودافون قطر" لإعادة هيكلة ميزانيتها لإيقاف الخسائر المتراكمة والمقدرة بنحو 4.3 مليار ريال قطري، أو ما يقدر بـ1.18 مليار دولار.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى تكاليف حق الامتياز المتعلقة برخصة عملها في قطر، والتي توصلت مع الحكومة لتمديد اتفاق ترخيص عملها في خدمات الاتصالات لأربعين عاما، تنتهي عام 2068.