وقبل أن يلقي علي رضا أوائي خطابه، تجمع نحو 150 متظاهرا خارج المقر الاممي رافعين اعلاما لمجموعات إيرانية معارضة في الخارج ولافتات كتب عليها "أوقفوا أوائي".

وأقام المتظاهرون أيضا هرما من الأحذية يرمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا العام 1988 في مجزرة يتهم اوائي بالمشاركة فيها.

ونقلت فرانس برس عن طالبة الحقوق سافورا محمدي قولها "إنه قاتل وقد صدمت لكون الأمم المتحدة دعته إلى المشاركة في مؤتمر عن حقوق الإنسان".

وتحمل سويسرا والاتحاد الأوروبي الوزير الإيراني "مسؤولية انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات تعسفية وحرمان سجناء حقوقهم (...) وعمليات إعدام" حينما كان مسؤول السلطة القضائية في إيران.

وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو خمسة آلاف سجين قتلوا خلال بضعة أشهر عام 1988 داخل السجون الإيرانية.

وقبل أن يعتلي أوائي المنصة، غادرت مجموعة من الدبلوماسيين القاعة احتجاجا.

وقبل بضعة أيام، انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، مجلس حقوق الإنسان لتوجيهه الدعوة إلى الوزير الإيراني، متهمة إياه بـ"ارتكاب بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".