ويواجه عبد الرحمن بو عنان اتهامات بالقتل والشروع في القتل "بنوايا إرهابية" في مدينة توركو.

وقال بو عنان لمحكمة إنه مسؤول عن الهجوم، ولكنه نفى أن يكون الإرهاب الدافع وراء ما فعل.

وكان بوعنان يبلغ من العمر 22 عاما عندما وقعت الهجمات في أغسطس 2017.

وقال ممثل الادعاء إن التقييم النفسي لبو عنان لن يُنشر إلا بعد بدء المحاكمة الشهر المقبل.

وقالت الشرطة إن بو عنان نفذ هذا الهجوم بمفرده، وإنه كان يعتبر نفسه أحد جنود تنظيم داعش. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

ووصل بو عنان إلى فنلندا في 2016، وأقام في مركز استقبال في توركو قبل أن ترفض السلطات طلبه للحصول على حق اللجوء.