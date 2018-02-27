وشهد المهرجان مسابقات لجمال الخيل قيم فيها محكمون الخيول قبل إعلان الفائز منها.

وقال المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية الأصلية، عبد العزيز المرزوقي، "المشاركات تحفز الملاك، تحفز الخيل، ترفع من مستوى الملاك والمعرفة عند الملاك، على أثرها يصبح هناك تبادل في الخبرات".

وقال مالك خيل مشارك في المنافسات يدعى عبد الرحمن السبيعي "البطولة تميزت بحضور جميل جدا من جميع ملاك الخيل العربية الأصيلة وعادت إلى مربطها الحقيقي، المملكة العربية السعودية، بعدما كانت في أوروبا منتشرة".

ويرى الشغوفون بالخيل من سكان المنطقة الشرقية بالسعودية لهذا المهرجان خصوصية لأنه ينظم في مدينة الخبر لأول مرة.

وشهد المهرجان أيضا أنشطة ترفيهية أمتعت الجمهور مثل أغنيات شعبية أنشدتها فرقة للموسيقى والفنون الشعبية بالمملكة.

وأعلنت السعودية في الآونة الأخيرة أنها ستطلق بطولة جديدة لسباقات الخيل، ستنافس المسابقات الكبرى في العالم، بجوائز تصل إلى أكثر من 17 مليون دولار.

وتحرص السعودية على تطوير صناعة الرياضة فيها في إطار إصلاحات موسعة لتنويع الاقتصاد لوقف الاعتماد على عائدات تصدير النفط.