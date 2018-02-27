وقال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، إيهاب عيد، إن المسح كشف عن حاجز تحت الماء على شكل حرف "L" بالإنجليزية، وطوله نحو 50 مترا وحجمه حوالي 8 أمتار.

وأضاف أن الخبراء يتوقعون العثور على منشآت أخرى للميناء في المستقبل، حسب ما نقلت عنه وكالة أسوشييتد برس.

وكان ميناء آيلة نشطا في الفترة من القرن السابع إلى الثاني عشر، وكان جزءا من طريق تجاري يربط بين الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وكانت بعثات استكشاف أولية قد أجريت على شاطئ العقبة بحثا عن آثار آيلة، بين عامي 1986 و1997.