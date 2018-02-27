ومع مرور الوقت أصبحت هوب هيكس مدير الاتصالات في البيت الأبيض، واحدة من أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية، حسبما ذكر موقع إنسايدر الأميركي الذي وصفها بـ"ابنة ترامب الحقيقية".

ومن المقرر أن تخرج هيكس من الظل قليلا عندما تدلي بشهادتها أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب للتحقيق في التدخل الروسى في انتخابات عام 2016.

وتعد هيكس شاهدة محورية كأحد أقرب مستشاري ترامب - وبوصفها أحد الأشخاص القليلين الذين شاركوا في حملة الرئيس وما زالوا يعملون في البيت الأبيض.

وعلى عكس الكثيرين في إدارة ترامب، فإن هيكس نادرا ما تتحدث إلى وسائل الإعلام، لكن عارضة الأزياء السابقة والمتمرسة في مجال العلاقات العامة، تعرف كيفية إيصال الرسائل بمظهرها دون النطق بكلمة واحدة.

ودافعت إيفانكا ترامب بنفسها عن هيكس بعدما كثر الحديث عن تأثيرها داخل البيت الأبيض على الرئيس ترامب. وقالت إن الرئيس يكن لها الاحترام العميق و"يهتم بما تقوله وينصت لها.. وهذا ليس لأي شخص.. فقد اكتسبت ذلك عن جدارة".

وقال موقع بيزنس إنسايدر إن هيكس التي خطت خطواتها الأولى في البيت الأبيض متبعة خط أزياء إيفانكا لتقلدها في طريقة الملبس والظهور، فإنها مع مرور الوقت بدأت تتحول للخط الذي تفضله السيدة الأولى ميلانيا ترامب.