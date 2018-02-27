وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، الرجل وهو يسير في مصنع يعتقد أنه في إيران، فيما يتم نقل الوعاء من موقع إلى آخر بواسطة رافعة، وما أن خرج الرجل من المكان، حتى انكسرت الآلة وسقط الوعاء على الأرض.

ونتيجة للحادث، انهمر المعدن المسال على أرض المكان، في مشهد يشبه الـ "لافا" التي تخرج من البراكين، والتي كانت ستودي بحياة العامل لو بقي لثوان فقط، وفق ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.