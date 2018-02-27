ويبين الفيديو الفتاة ، التي تدعى شياو باو وتبلغ من العمر 4 سنوات، وهي تتدرب على إحدى الحركات الرياضية مع عشرات من الأطفال.

إلا أنه يبدو أن شياو باو فقدت توازنها ثم سقطت أرضا، وذلك داخل مدرسة للرقص في تشنغتشو في مقاطعة خنان الصينية.

وذكرت "ديلي ميل" أنه جرى نقل الفتاة على وجه السرعة إلى المستشفى بعدما لم تعد تشعر بساقيها.

وقال الطبيب كي لين، في مستشفى تشنغتشو للأطفال، إن العمود الفقري للفتاة لم ينكسر لكنه تعرض لإصابة "خطيرة" بعدما حاولت تنفيذ حركة صعبة.

وأضاف "لست متفائلا.. هناك نسبة كبيرة لأن تتعرض الفتاة لشلل نصفي مدى الحياة".