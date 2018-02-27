فما هي أبرز الهواتف الذكية التي تمّ عرضها في المؤتمر العالمي للجوال والمنعقد في مدينة برشلونة؟

نوكيا 8 Sirocco

كشفت شركة HMD الفنلندية، والتي تمتلك حقوق تصنيع هواتف موسومة بعلامة "نوكيا" التجارية، عن مجموعة من الهواتف في المؤتمر العالمي للجوال مثل " نوكيا 8 Sirocco"، والذي يعمل بنظام التشغيل "آندرويد"، ويأتي بشاشة منحنية قياس 5.5 إنشات، كما أنه مزوّد بكاميرا مزدوجة، ويمكن شحن بطاريته لاسلكياً.

وبحسب CNBC، فإنه سيتم إطلاق هاتف "نوكيا" في الأسواق خلال شهر أبريل القادم، وبسعر يبلغ 921 دولار أميركي.



نوكيا 8110

أعادت شركة HMD سنة 2017 إطلاق الهاتف الشهير "نوكيا 3310"، وها هي تكرر تجربتها ثانيةً هذا العام بالكشف عن هاتف "نوكيا 8110"، والذي اشتهر سابقاً باسم "هاتف الموز"، وحقق مبيعات جيدة بين صفوف المستهلكين.

ويأتي هاتف "نوكيا" الجديد والذي عرض في المؤتمر العالمي للجوال بلونين هما الأسود والأصفر، وقد تبنى نظام التشغيل Kai من "لينكس"، ويدعم مجموعة تطبيقات مثل فيسبوك وغوغل وتويتر، ومتوافق مع شبكات الجيل الرابع. وسيتوفر " نوكيا 8110" في الأسواق بشهر مايو بسعر اقتصادي يبلغ 97 دولار أميركي.



إل جي V30S ThinQ

عرضت "إل جي" في المؤتمر النسخة المحدثة من هاتف V30، حيث ضم مزايا وقدرات تشابه الإصدار الأقدم، فاحتفظ بالكاميرا المزدوجة، وشاشة العرض قياس 6 إنشات بتقنية OLED، ونظام التشغيل "آندرويد".

وما ميّز هاتف " إل جي V30S ThinQ" عن سابقه، هو ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت بينما كانت 4 غيغابايت في V30، كما تمت ترقية سعة التخزين الداخلية لتتراوح بين 128 و256 غيغابايت، وهي ضعف السعة التي كانت موجودةً في الإصدار السابق.

كذلك قدمت "إل جي" في هاتفها الجديد كاميرا "Al Cam"، والتي تعتمد التعلّم الآلي الذكي، لتغيّر الألوان تلقائياً من أجل تحسين جودة الصور. هذا ولم تكشف "إل جي" عن موعد أو سعر محدد لهاتفها الجديد "V30S ThinQ".



سامسونغ غالاكسي إس 9

حرصت "سامسونغ" مع هاتفها الجديد الذي كشفت عنه في المؤتمر الدولي للجوال على تطوير تجربة التصوير، هذا إلى جانب تعزيز قدراته، مع تحسينات في مجال التصميم الخارجي.

ويدعم هاتف "سامسونغ" كاميرا مزدوجة، أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل، بمقدورها تصوير الفيديو بدقة 4K، بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية.

ويمكّن الهاتف المستخدمين بفضل ميزة AR Emoji من تحويل صورهم الـ"سيلفي" إلى رموز "إيموجي" التعبيرية.

كذلك يستطيع المستخدمون فتح الجهاز بتقنية التعرّف على الوجه، بصمة الأصابع، حسّاس IRIS، وهو مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى 1.5 متر.

وتوفر "سامسونغ" هاتفها للمستخدمين عبر الطلب المسبق، مقابل 719.99 دولار أميركي، وبألوان هي الأرجواني، الأسود الغامق، الرمادي والأزرق.



سوني "إكسبيريا XZ2"

يأتي "إكسبيريا XZ2" كترقية من "سوني" لهاتفها X71، حيث زوّد بشاشة قياس 5.7 إنش بجودة HD وبتقنية HDR، الأمر الذي يجعلها مثالية للمستخدمين محبي مشاهدة الأفلام على الهواتف الذكية.

واختارت "سوني" لهاتفها الجديد، زجاج "غوريلا" ثلاثي الأبعاد، يغطي القسم الأكبر من الهاتف، وبانحناءات ناعمة.

يقدم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بالمعيار Qi، وقد زوّد بمعالج 845 سنابدراغون الذي يتمتع بأداء سريع، كما أنه يتيح بفضل كاميرته المتطوّرة بتقنية Motion Eye تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، وبالمدى الديناميكي العالي، وهو ما يجعل اللقطات ذات وضوح فائق وبألوان واقعية.

كذلك تدعم الكاميرا ميزة التصوير البطيء بجودة عالية بمعدل 960 إطار في الثانية، وخاصية "توقع التقاط الصور"، والتقاط الابتسامة، والتركيز الآلي على الأجسام المراد التقاط صور لها. ولم تكشف "إل جي" بعد عن سعر أو تاريخ طرح هاتفها "إكسبيريا XZ2" للبيع.