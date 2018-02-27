وكان النادي الباريسي أعلن ليل الاثنين الثلاثاء أن اللاعب الذي خرج على حمالة من المباراة ضد مرسيليا في الدوري المحلي الأحد، يعاني من التواء في الكاحل وشق في مشط القدم، من دون أن يحدد مدة غيابه المتوقعة.

وقال إيمري في مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية مباراة أخرى ضد مرسيليا في ربع نهائي الكأس المحلية "بالنسبة إلى نيمار، لا قرار بإجراء عملية. سنرى كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة".

وأضاف "نيمار هو أول من يريد خوض كل المباريات، وتركيزه منصب على ريال مدريد. أعتقد بوجود فرصة ضئيلة لكي يكون جاهزا للمباراة" التي من المقرر أن يستضيفها سان جرمان في السادس من مارس المقبل، ويسعى خلاله إلى قلب تأخره في مباراة الذهاب بنتيجة 1-3.

وكان إيمري أعرب الأحد بعد إصابة نيمار عن "تفاؤله" بشأنها. إلا أن بعض تصريحاته الثلاثاء ألمحت إلى أن الوضع الصحي لنيمار ليس محسوما بعد، على رغم نفيه تقريرا لشبكة "غلوبو" البرازيلية بأن أغلى لاعب في العالم سيخضع لعملية تبعده عن الملاعب حتى مايو المقبل.

وقال إيمري "اليوم بعد التحاليل التي خضع لها نيمار، يبدو لي بأن الأمور أكثر صعوبة مما كانت عليه الأحد لكي يكون جاهزا للمباراة (ضد ريال)".

وكان نيمار سقط أرضا قبل نحو ربع ساعة من نهاية المباراة ضد مرسيليا، إثر كرة مشتركة مع لاعبين منافسين لم يتعرض فيها لاحتكاك مباشر أو عرقلة. وبدا اللاعب باكيا من شدة الألم.