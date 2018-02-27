وصرح الأمين التنفيذي للمهن المشتركة للقطن، تينيوغو سانغاري، للصحفيين على هامش معرض الزراعة الدولي، “هذه السنة، انتجت كمية معتبره من القطن، الأمر الذي تركها تترأس الدول الأفريقة المنتجة لهذه المادة".

وتتوقع الشركة المالية للنسيج، التي تشارك بنماذج من الزهور وخام القطن في المعرض، أن تحصد مالي 725 ألف طن من القطن في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح سانغاري أن “القطن هو الزراعة الأساسية ذات المردود” في مالي. وتتم زراعته كل ثلاث سنوات بالتناوب مع الذرة، والذرة البيضاء.

وتصل المساحات المزروعة في مالي نحو 700 هكتار من القطن، كما شهدت زراعة القطن تزايدا ملحوظا خلال السنوات الست الأخيرة.