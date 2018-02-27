وأضاف مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي، للصحفيين أنه كان على علم بوجود أمر اعتقال تركي، لكنه لم يأخذه على محمل الجد.

وأكد مسلم، الذي تعهد للمحكمة التشيكية بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي انتظارا لإجراءات أخرى، أنه لم يقرر بعد إلي أين سيذهب، لكنه أضاف أن لديه تصريح إقامة في فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت تركيا دانت قرار المحكمة التشيكية، وقال نائب رئيس الحكومة، بكير بوزداغ للصحفيين في أنقرة، "واضح جدا أن هذا القرار هو قرار يدعم الإرهاب"، مضيفا أن ذلك سيكون له "تداعيات سلبية" على العلاقات بين براغ وأنقرة.

من جانبه، وصف وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، قرار المحكمة التشيكية، بأنه "غير مقبول على الاطلاق"، موضحا أن أنقرة ستواصل متابعة القضية "عن كثب".

وأطلقت محكمة براغ الثلاثاء سراح مسلم، الذي اعتقل، السبت الماضي، في العاصمة التشيكية، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا التي تطالب بتسليمه.

وتتهم أنقرة "بالإرهاب" وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، وتقول إنهما فرعين في سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حركة تمرد منذ أكثر من ثلاثة عقود ضد الدولة التركية.