وقالت صحيفة "الميرور" إن الاتحاد الأوروبي عدّل على نظام تأهل الفرق إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بات من المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، مباشرة إلى دور المجموعات.

أما في الدوريين الفرنسي والروسي، فسيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني، مباشرة إلى البطولة، دون خوض التصفيات. كما كشف الاتحاد التغيير الذي ستشهده مواعيد مباريات "تشامبيونزليغ" بدءا من الموسم المقبل.

وقال إنه من المقرر أن تكون مواعيد المباريات مقسمة بين الساعة 16:55 و20:00 بتوقيت غرينتش، على غرار مواعيد مباريات الدوري الأوروبي.

وفي إعلان آخر، كشف رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر سيفرين، أنه، على عكس ما جرى تداوله في بعض المنابر الإعلامية، فإنه لن يتم استخدام تقنية "حكم الفيديو" في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وقال "بالنسبة لي، ستكون تقنية جيدة، ولكننا لن نستخدمها الآن".